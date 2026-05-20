5月9日、個人事務所の公式サイトで年内の休養を発表した小泉今日子（60）。翌10日に自身の還暦を記念した全国ツアーが沖縄で千秋楽を迎え、活動に一区切りついたようだ。いっぽう、プライベートでも変化があったようで――。本誌6月2日号では、長年の恋人だった俳優・豊原功補（60）との破局を報じている。「小泉さんは’18年2月に所属事務所からの独立を発表した際、個人事務所の公式HPで妻子のあった豊原さんとの関係を公表した