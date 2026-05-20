株式会社ノーザンホースパークは２０日、２６年４月２３日付けで吉田俊介氏が代表取締役社長に就任したと発表。あわせて前代表取締役の吉田勝己氏が会長へ就任した。ノーザンホースパークは北海道苫小牧市にある、馬とのふれあいが楽しめる自然公園。ディープインパクトの母であるウインドインハーヘアや、香港の英雄・ゴールデンシックスティなど多くの名馬が繋養されている。俊介氏は勝己氏の長男でクラブ法人サンデーレー