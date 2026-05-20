ポンドが堅調に推移、英ＣＰＩは予想下回るも＝ロンドン為替 ４月英ＣＰＩは前年比+2.8％と前回の+3.3％から伸びが鈍化、市場予想+3.0％を下回った。発表とともにポンド売り反応がみられたが、続かず。足元では買戻しが優勢になっている。ＣＰＩの伸び鈍化については、昨年データが急上昇したことを受けたベース効果や一過性の材料などが指摘されている。また、エネルギー価格高騰を受けて、ＰＰＩ（投入）