ドル円は上値がやや重いが、動きは限定的＝東京為替概況 20日の東京市場でドル円は159.10円前後から158.85円前後まで下げるなど、やや上値が重い展開となった。もっとも値幅は限定的なものにとどまっている。昨日のNY市場で日米財務相の発言などで円買いが入る場面が見られたが、ドル全般の強さもあり159.10円前後に戻して東京朝を迎えた。ベッセント財務長官の「過度な為替変動は望ましくない」との発言や、片山財務相の「日