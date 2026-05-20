ソフトバンクは２０日、負傷が心配された大津亮介投手の出場選手登録を抹消しなかった。大津は前日（１９日）のオリックス戦の２回２死、若月の打球を左すね付近に受けた。「意地でも投げたかった」とベンチ裏で治療してマウンドに戻ると、６回まで投げきった。チームは上沢が右肘痛を訴えて離脱中。大関、徐若熙らも２軍で再調整中だ。小久保裕紀監督は「腫れもひいて、１週間とばすこともない。大津までいなくなったら、ど