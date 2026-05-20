◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽東洋大６ｘ―５中大（２０日・神宮）負ければ最下位が確定する東洋大が崖っぷちから首の皮一枚、生き残った。サヨナラ勝ちで１勝１敗のタイに持ち込み、２２日の３回戦に持ち込んだ。１点ビハインドで迎えた９回裏、ともに代打の福正吉外野手（３年＝国士舘）と染田棟煌外野手（２年＝修徳）が連打で無死一、二塁とすると、井上大監督は９番の浅嶋大和内野手（３年＝九州国際大付）に