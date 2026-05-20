栃木県上三川町の民家に押し入り女性を殺害したとして強盗殺人容疑で逮捕されたA少年は、高校に通いながら地元の小売店でアルバイトをしていた。同僚たちの間で問題視されていたAの「やる気のない働きぶり」とは――。（前後編の後編）＊＊＊【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」みんなが頑張っているのに一人だけぼうっとしている前編【栃木強盗殺人事件16歳少年は「10万