国内女子プロゴルフツアーのブリヂストンレディスは２１日から４日間、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ（６７３２ヤード、パー７２）で行われる。今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は２０日、プロアマ戦に出場して最終調整し、大会への意気込みを語った。ブリヂストンの契約プロとして臨むホステス大会。日米共催を除けば、２４年の樋口久子・三菱電機レディス以来、１年７か月ぶりの国内参戦となる２１歳は「日本の試合