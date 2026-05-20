タレントの辻希美が２０日、都内で行われたスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド、日本シグマックスの「暑熱対策サミット２０２６」に出席した。近年記録的な酷暑の常態化が進む中、健康とパフォーマンスを守るための暑熱対策に迫るイベント。５人の子供の母でもある辻は「日々どうやって子供をこの暑さから守ろうか、５月の時点でこんなに暑いので７、８月はどうなっちゃうんだろう…という不安もある」と話した。「ザム