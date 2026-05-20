元プロ野球選手の松坂大輔が２０日、都内で行われたスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド、日本シグマックスの「暑熱対策サミット２０２６」に出席した。近年記録的な酷暑の常態化が進む中で、健康とパフォーマンスを守るための暑熱対策に迫るイベント。元なでしこジャパンの澤穂希、タレントの辻希美、フリーアナウンサーの上重聡も出席した。松坂は「ザムストＣＯＯＬＳＨＡＤＥＲアクティブベスト」を着用してスト