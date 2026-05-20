TBS・江藤愛アナウンサー（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。初めて食べた食材を明かした。【写真】「初めて食べた」TBS江藤愛アナ、オフショット投稿で「初めて生しらすを食べた日」と明かし、生しらす料理のショットを2枚公開。「しらすも高騰するかもしれない時代」と涙の絵文字。「大切に完食しました かき揚げって最高」とつづった。ハッシュタグには「しらず」「江ノ島」と添えられている。この投稿に「なんで