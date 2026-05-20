サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の長谷部誠コーチ（42）が20日、千葉県内で取材対応。「選手として3度、W杯に行かせてもらいましたが、コーチとしては初めて。まだ実感が沸いていません」と初々しく話した。攻撃担当の名波浩氏、中村俊輔氏、守備担当の斉藤俊秀氏、セットプレー担当の前田遼一氏、GK担当の下田崇氏ら名だたるメンバーがそろう日本代表コーチ陣。選手と年齢が近い長谷部コーチは、守備面の