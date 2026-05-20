NPB（日本野球機構）は20日、公示を発表。DeNAは竹田祐投手の登録を抹消しました。竹田投手は2024年ドラフト1位でDeNAに入団。前日の広島戦で序盤は危なげない投球でゲームを作るも、4回には1死から四球を出し、対峙した小園海斗選手にヒットを許し得点圏にランナーを背負います。さらに坂倉将吾選手のファーストゴロの間に2人のランナーに進塁を許し2死2、3塁となるとモンテロ選手にタイムリーを浴び2失点を喫しました。竹田投手