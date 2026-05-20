いわゆる「一票の格差」が最大で2.1倍だった今年2月の総選挙を巡り弁護士グループが選挙の無効を求めた沖縄での裁判で、福岡高裁那覇支部は、選挙は「合憲」だったと判断しました。2月の総選挙では、「一票の格差」が最大で2.1倍になっていて、弁護士グループが投票価値の平等を保障する憲法に違反するとして、全国14の高裁と高裁支部に選挙の無効を求めて裁判を起こしていました。沖縄では、県内在住の弁護士らが、沖縄の4小選挙