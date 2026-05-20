MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間20日、イチロー氏との対話についてコメントしました。この日、マリナーズの本拠地での対戦を前に村上選手は2025年にアジア人初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏と談笑。緊張した表情ながらも笑顔で貴重な時間を楽しんでいることが伺えます。イチロー氏の背番号の「51」はマリナーズの永久欠番にもなり、その「51」が掲げられた球場で会話を交わしました。村上選手は自身