女優の音無美紀子（76）が20日、インスタグラムを更新。夫の俳優村井國夫（81）の兄が亡くなったことを報告した。音無は「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子。正確には一番上に一歳で亡くなった姉がいるので、六人兄妹の末っ子ということになります」と村井兄弟について説明。「私が村井家に嫁いでから50年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、その最後