5月21日（木）の『徹子の部屋』に、今年80歳をむかえる中尾ミエが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！15歳で歌手デビュー、当時から共演している黒柳徹子とも長いお付き合いの中尾。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中で、春にはみんなでお花見を楽しんだそう。最近は体力強化に関して少し考え方が変わり、「まだ出来る」と過信することが危ないと分かって無理はしない。とはいえ、タップダンスの練習を