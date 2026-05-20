【B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版】 5月28日 発売 価格：1,430円 「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」を5月28日に発売する。価格は1,430円で、セブンネットショッピングで予約ができる。 限定版の表紙