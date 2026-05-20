福井ブローウィンズは5月20日、2026－27シーズンにおいて満田丈太郎との契約合意を発表した。 4月に32歳の誕生日を迎えた満田は、188センチ83キロのスモールフォワード。北陸高校、筑波大学を経て、横浜ビー・コルセアーズでプロキャリアを始めた。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、京都ハンナリーズでもプレーし、2023－24シーズンに福井へ加入。「り