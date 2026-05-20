ブロードリーフがこの日の取引終了後に、６月３０日を基準日として１株を２株に株式分割し、これに伴い２６年１２月期の期末配当予想を７円５０銭から４円へ実質増額修正した。株式分割は、投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的。また、業績予想に対する進捗が順調であることから配当予想を引き上げる。なお、中間配当は７円５０銭を据え置いた。 出所：