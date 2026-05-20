メガチップスがこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想について、純利益を２７０億円から３３０億円（前期比３．６倍）へ上方修正した。５月に投資有価証券として保有していたサイタイム＜SITM＞株式４０万株の売却を実施したのに伴い、投資有価証券売却益約４８０億円を特別利益として計上することなどが要因。従来予想では売却益を約３７０億円と見込んでいたことから上方修正した。 なお、売上高４２０億円（