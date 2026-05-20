≠ME 櫻井ももの初冠番組『≠ME 櫻井ももの 夢カラセッション♪』が、TOKYO MXおよびBS日テレで10月7日より放送される。 （関連：≠ME、ツアー『喝采パレード』開幕！宇宙とともに膨張し続ける存在感、そして伝播した蟹沢萌子の涙の意味） 本番組は、歌唱力とバラエティ番組での活躍で注目を集める櫻井ももが、“歌うま”ゲストたちと公開収録で歌唱セッションを繰り広げる内容となる。進行役は、トレンディエ