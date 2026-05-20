5月20日、ファイティングイーグルス名古屋は、笹山貴哉、針間大知、月岡熙と2026－27シーズン以降の選手契約に合意したことを発表した。笹山は2027－28シーズンまでの2年契約、針間は2～3年目に選手オプションを含む3年契約、月岡は3年目に選手オプションを含む3年契約となる。 三重県出身で33歳の笹山は、180センチ77キロのポイントガード。洛南高校から筑波大学へ進学し、名