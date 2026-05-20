（台北中央社）イスラエルの調査会社スタートアップブリンクは19日、今年の世界のスタートアップエコシステム指数を発表した。台湾は前年の25位から順位を上げて20位となり、過去最高になった。国家発展委員会（国発委）は、台湾のスタートアップエコシステムの強い成長力と国際競争力が示され、世界のテクノロジー・イノベーション拠点としての存在感が際立ったとしている。同指数は世界120カ国・地域のスタートアップエコシステ