（ロンドン、台北中央社）世界的に権威がある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門「国際ブッカー賞」の授賞式が現地時間19日夜、ロンドンで開かれ、台湾の作家、楊双子さんによる「台湾漫遊録」の英訳版「Taiwan Travelogue」（金翎さん訳）が選ばれた。台湾の作家の作品として初の快挙となった。物語の舞台は日本統治下の1938（昭和13）年の台湾。日本人作家と台湾人通訳が鉄道旅行を通じ仲を深めていくというストーリ