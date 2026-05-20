こんがり焼いてから煮た、やわらかな葉が絶品！「キャベツとミートボールのトマト煮」【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品やさしい甘みのあるキャベツと、酸味とコクのあるトマトソースは、抜群の組み合わせ。加熱するとキャベツがしんなりするので、トマトの酸味がしみこみやすくなり、味にまとまりが出ます。さらに、どちらとも相性のいいミートボールを加えれば、最強