［U-17アジア杯］日本 １（３PK２）１ ウズベキスタン／５月19日／Hall Stadium Legends９割９分、敗戦濃厚。時計の針は表示されていたアディショナルタイムの５分を回っていた。AT中にウズベキスタンの選手同士が接触した影響でプレーが止まっていたとはいえ、残された時間はほとんどない。ラストプレーを覚悟したなかで、０−１の状況をひっくり返す起死回生の同点ゴールが生まれた。現地５月19日に行なわれたU-17アジアカッ