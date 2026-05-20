KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは4月17日に、同社の美容・健康製品の掲載、および寄附の受け付けを、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて開始している。●忙しい人でも続く「ながら美容」今回の「さとふる」への美容・健康製品の掲載、および受け付け開始は、同社にとってはじめてのふるさと納税への参入となる。おもな掲載製品は以下の通り。