NEC３年目で大ブレイクした佐野航大が、オランダメディア『VI』のインタビューに対応。大きな注目を集めている去就について語った。現在22歳の佐野は今季、リーグ戦全試合フル出場を達成。オランダリーグのフィールドプレーヤーで、ただ１人の偉業だ。主軸中の主軸を担い、３位フィニッシュでのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。評価はうなぎ上り。結局は移籍が実現しなかった冬を経て、今夏のステップアッ