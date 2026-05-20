20日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比14.5ポイント安の1804.5ポイントで取引を終えた。出来高は89枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1806.45ポイントに対しては1.95ポイント安。 株探ニュース