ユビキタスＡＩ [東証Ｓ] が5月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は5億1800万円の赤字(前の期は9100万円の黒字)に転落したが、従来予想の6億4800万円の赤字を上回って着地。27年3月期は4億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は1億9400万円の赤字(前年同期は2億0300万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の15.1％→6.5％に急低