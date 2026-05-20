信金中央金庫 [東証] が5月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％減の561億円になったが、27年3月期は前期比8.6％増の610億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.7％減の83.7億円に減った。 株探ニュース