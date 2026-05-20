大同信号 [東証Ｓ] が5月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比86.0％増の23.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比19.0％減の19億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を25円→35円(前の期は15円)に増額し、今期も前期比1円増の36円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の8.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同