東京海上ホールディングス [東証Ｐ] が5月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比7.1％減の9804億円になり、国際会計基準に移行する27年3月期は8300億円の見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を211円→218円(前の期は172円)に増額し、今期も前期比27円増の245円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比49.3％減の811億円に落ち