城南進学研究社 [東証Ｓ] が5月20日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は8000万円の黒字(前の期は2億2800万円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比66.3％増の1億3300万円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当5円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は9100万円の赤字(前年同期は2億1100万円の赤字)に赤字