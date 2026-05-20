中国南西部雲南省臨滄鎮康県の住宅地にこのほど、国家1級重点保護野生動物のスローロリスが現れ、通報を受けた消防救助隊が速やかに現場へ駆け付け、捕獲しました。消防救助隊が現場に到着し調べた結果、このスローロリスは団地の緑地帯にある高い枝に隠れていることが分かりました。消防士は9メートルのはしごを架け、枝に対応する高さまで登り、ゆっくりと近づき、隣接する建物の屋上まで誘導し、捕獲しました。スローロリスは現