俳優・舘ひろし（76）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。【動画】大地真央＆真矢ミキが“大階段降り”披露！元宝塚トップスターが夢の初共演レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、南野陽子（58）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった