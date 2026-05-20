きょう午前、鹿児島県の奄美地方で最大震度5強を観測する地震がありました。きょう午前11時46分ごろ、鹿児島県の奄美地方で最大震度5強の地震がありました。震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。各地の震度は、震度5強が鹿児島県の与論町、震度5弱が沖永良部島の知名町、震度4が徳之島の天城町と沖永良部島の和泊町です。この地震よる津波はありま