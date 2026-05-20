「平和の塔」から移された原爆の残り火を手にする佐々木雅弘さん（左）＝20日午前、福岡県八女市広島原爆の「残り火」をともし続けている福岡県八女市の「平和の塔」で20日、火をランプに移す採火式が行われた。火は米ハワイに運ばれ、今月開かれる真珠湾攻撃に関する式典で点灯、日米の関係者が一緒に消す予定。広島市にある「原爆の子の像」のモデル・佐々木禎子さんの兄雅弘さん（84）は採火式で「（日米の）遺恨を火と共に消