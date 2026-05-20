「1票の格差」が最大2.10倍だった2月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に反するなどとして、沖縄県の有権者が県内4選挙区の選挙の無効を求めた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部（菊地浩明裁判長）は20日、「合憲」と判断し請求を棄却した。全国14の高裁・支部に起こされた16件の訴訟のうち3件目の判決で、これまでの判断はいずれも合憲。人口比を正確に反映しやすい議席配分方法「アダムズ方式」を採用し、「10増10減」など