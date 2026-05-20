◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）パドレスの宋成文（ソン・ソンムン）内野手（29）が19日（日本時間20日）、9回の守備から途中出場。母国、韓国メディアは決勝点につながったプレーを取り上げた。4−4で迎えた9回1死三塁からドジャース・パヘスが右飛を放った。右翼手・タティスが捕球後、素早くバックホーム。ただ、この返球を中継プレーに入ったソン・ソンムンがカット。素早く本塁に