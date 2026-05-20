Ｊ１福岡のＭＦ見木友哉（２８）が、４月の月間ＭＶＰと月間ベストゴール賞をダブル受賞した。アビスパ福岡としてはＪ１、Ｊ２を通じて初のＷ受賞。月間ＭＶＰは２０２０年９月度の上島拓巳、２３年９月度の紺野和也に続くクラブ３人目となり、月間ベストゴールも３月度の辻岡佑真に続く２か月連続受賞となった。見木は「非常にうれしい」と笑顔。「ベストゴールは期待していた部分もあったけど、ＭＶＰはそこまで取れると思っ