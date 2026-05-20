ことし1月に石川県の輪島高校のサッカー部の顧問が運転するワゴン車が、志賀町で横転事故を起こし、同乗していた生徒5人が救急搬送されていたことが分かりました。石川県教育委員会によりますと、ことし1月24日、志賀高校との練習試合に向かっていた輪島高校所有のワゴン車が、志賀町内の一般道で雪によるスリップ事故を起こしました。この事故で車は横転し、乗っていた生徒9人のうち、5人が軽いケガをして救急車で病院に運