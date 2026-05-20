最速１６７キロを誇るブルワーズの怪物、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）は１９日（日本時間２０日）の敵地カブス戦に先発し、６回を投げ３安打８奪三振無失点の快投で４勝目（２敗）をマークした。防御率は１・８９となり、リーグ３位に浮上。鈴木誠也外野手（３１）との対戦は２打席で空振り三振、右前打だった。サイ・ヤング賞レースでドジャースの大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）の強力なライバルと