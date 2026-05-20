小さい頃にご飯よりも友達との遊びを優先し、走り回った思い出もあるでしょう。そんな懐かしい記憶が蘇ってくる猫さんの姿が大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1万再生を突破。「いっぱいの可愛いをありがとう」「朝ごはんより遊びたくなっちゃいますよねー！」といったコメントが寄せられました。 【動画：真っ白な３匹の子猫→朝ご飯を用意してあげると…ずっと見ていたくなる『尊