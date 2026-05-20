保護子猫の仲良し兄妹が、強力な睡魔に襲われて…？微笑ましすぎる激闘から、一瞬たりとも目が離せません！ 多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で67万再生を突破しており、「ただひたすらに可愛い♡」「見ているだけでメロメロです～」「何じゃこりゃぁ～♡たまらんっ」といったコメントが寄せられています。 【動画：『仲良く並ぶ2匹の子猫』が睡魔に襲われた結果…3分間にわたる『激闘の様子』