足元のおしゃれを楽しみたいけれど、履き心地のよさも妥協したくない……。そんな大人世代におすすめなのが【GU（ジーユー）】のバレエスニーカーです。公式サイトで「実際に履いたお客様の97%が“履きやすい”と回答」と紹介されているアイテムは、デザイン性と楽ちんさのバランスが魅力。今回は、そんな「優秀スニーカー」を、おしゃれスタッフさんのコーデとともに紹介します。 上