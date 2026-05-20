栃木県上三川町の強盗殺人事件で20代の夫婦と16歳の高校生4人が逮捕されているが、2026年5月19日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は、これまでのトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）事件と構造が変わってきた点を取り上げた。指示役、リクルーターと見られる役割が、末端の実行犯と同様の位置にいるようで、「思慮の浅い」人物が探され、使われているという。システムの構造が変わってきた？逮捕された6人は、犯