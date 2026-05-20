俳優シルベスター・スタローン(79)が、妻ジェニファー・フラヴィン(57)との結婚29周年を迎え、SNSで愛情あふれるメッセージを公開した。1997年に結婚した2人は、長年にわたりハリウッドでも屈指の長寿カップルとして知られている。 【写真】手にガラケー!?ぴったり寄り添う画像を公開したスタローンと妻のジェニファー・フラヴィン スタローンは、2人で寄り添う写真ととも