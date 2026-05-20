記事ポイント俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が、2026年5月15日にフランス・カンヌで開催されました齊藤工のプレゼンテーションによる永尾柚乃監督の映画『LITA』制作発表、木村太一監督作『FUJIKO』の6月5日劇場公開決定など、日本映画の新プロジェクトが世界へ向けて発信されました会場には映画関係者・メディア・各界リーダーら1,000名以上が集まり